Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarına diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha... - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarına diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha...

27.07.2022 12:39
Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarına diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha...

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik düzenlenen saldırı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür. Bu vesileyle Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" denildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı: 'Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit... Dışişleri Bakanlığı: 'Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit... Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Musul, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Irak makamlarına diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: "Irak makamlarına diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha... - Son Dakika
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