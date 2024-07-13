Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir

Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırmasının ardından "İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesine ilişkin açıklama yapıldı. İsrail'in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekün yok etme çabasının bir aşaması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir." - ANKARA