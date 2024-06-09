Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki saldırısını lanetledi

Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybettiği saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz. İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze'deki işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Uluslararası Adalet Divanı'nda 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA