Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'ta Filistinli sivilleri katletmesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'ta ilan ettiği sözde insani bölgede sivillere saldırmasını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz." - ANKARA
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