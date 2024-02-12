Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Refah kentine yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.