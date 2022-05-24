Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularına İlişkin İstişareler 25 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularına İlişkin İstişareler 25 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak

24.05.2022 13:33
Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularına İlişkin İstişareler 25 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin 25 Mayıs'ta Ankara'da heyetler arası görüşme yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin 25 Mayıs'ta Ankara'da heyetler arası görüşme yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin 25 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir."

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İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını istişare için Türkiye'ye gelecek
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularına İlişkin İstişareler 25 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya Üyelik Başvurularına İlişkin İstişareler 25 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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