Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar soydaşlarımız hakkında verilen mahkumiyet siyasidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında mahkumiyet kararı verilmesini kınadı.?Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ile diğer Kırım Tatar soydaşlarımız Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov hakkında bugün verilen siyasi motifli mahkumiyet kararı endişe vericidir. Kırım Tatarlarının anayurtlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına desteğimizi yineliyor, adı geçenler dahil Kırım'da tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" denildi.

Haber: ?ANKARA, -