Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, 15- 16 Ağustos 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunacak Dışişleri Bakanı Rinkevics'in TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimiz, ülkemizin AB üyelik süreci ve NATO çerçevesindeki iş birliğimizle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Letonya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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