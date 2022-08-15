Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor

15.08.2022 15:27
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in, Türkiye'ye ziyarette bulunup, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in, Türkiye'ye ziyarette bulunup, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, 15- 16 Ağustos 2022 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunacak Dışişleri Bakanı Rinkevics'in TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimiz, ülkemizin AB üyelik süreci ve NATO çerçevesindeki iş birliğimizle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Şentop, Letonya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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