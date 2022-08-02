Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı yaptı

02.08.2022 01:39
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, "Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesini ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasını temenni ediyoruz. Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz" denildi.


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Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı Irak'ta Fetih Koalisyonu'ndan itidal çağrısı Dışişleri Bakanlığı: 'Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz' Dışişleri Bakanlığı: 'Bağdat'ta cereyan eden gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz'
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı yaptı - Son Dakika

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