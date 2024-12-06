Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'nin Silahlanma Faaliyetlerine Uyarı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde artan silahlanma faaliyetlerinin bölgenin istikrarı ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceği açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" denildi.