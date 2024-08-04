Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Politika

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimalinin mevcut olduğu ifade edildi. Vatandaşların gerekli olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, "Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan'da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan'dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. '+961 3 944 904/ +961 70 622 012'" denildi. - ANKARA