Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri daha ileriye taşımakta kararlıyız" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri daha ileriye taşımakta kararlıyız"

29.08.2022 12:26
Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri daha ileriye taşımakta kararlıyız"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri kuvvetlendirmek, bunlara yeni boyutlar kazandırmak ve bu ilişkileri halklarımızın ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha ileriye taşımakta kararlıyız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri kuvvetlendirmek, bunlara yeni boyutlar kazandırmak ve bu ilişkileri halklarımızın ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha ileriye taşımakta kararlıyız" denildi.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yayınlandı.

Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkilerinin her alanda gelişmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Parçası olduğumuz Balkanların istikrarını, refahını ve kalkınmasını gözeterek iş birliğimizi güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi sahalarda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içerisinde hareket edeceğiz. Otuz yılda imzalanan 90'ın üzerinde anlaşma ve 140'ın üzerinde kardeş şehir ilişkisi, ilişkilerimizin devlet düzeyinden yerel yönetimlere ne kadar geliştiğinin göstergesidir. İkili siyasi, ekonomik, ticari ve askeri işbirliğimiz günden güne gelişmektedir. Ticaret hacmimiz 2021 yılında 1 milyar ABD Doları hedefine yaklaşmıştır. Bu yıl bu rakamın aşılması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bölgesel ve uluslararası platformlarda Türkiye ve Bosna-Hersek'in yakın dayanışma ve iş birliği içerisinde olduğu vurgulanırken, "Bölgemizde sınamaların artış gösterdiği bu dönemde, iki dost ve kardeş ülke olarak, Balkanlardan tüm Avrupa kıtasına uzanan geniş coğrafyada güvenlik ve kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. Bölgemizin Avrupa Birliği ve Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin, tüm Avrupa'da kalıcı barış ve istikrarın temininde önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki mevcut mükemmel ilişkileri kuvvetlendirmek, bunlara yeni boyutlar kazandırmak ve bu ilişkileri halklarımızın ve ortaklarımızın yararına olacak şekilde daha ileriye taşımakta kararlıyız" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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