Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik (2) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik (2)

09.09.2022 21:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da hayatını kaybeden İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa için Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya'da hayatını kaybeden İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa için Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Batı Trakya'daki soydaşlarımız tarafından bugün yüksek katılımla seçilen yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyorum. Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya, Twitter, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik (2) - Son Dakika

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