Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni İskeçe Müftüsüne tebrik (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Batı Trakya 'da hayatını kaybeden İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine seçilen Mustafa Trampa için Twitter hesabından tebrik mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Batı Trakya'daki soydaşlarımız tarafından bugün yüksek katılımla seçilen yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyorum. Yunanistan 'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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