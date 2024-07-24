Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de gerçekleşen uçak kazasında 18 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen uçak kazası hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "18 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı, Nepal'deki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?