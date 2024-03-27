Dışişleri Bakanlığı, PKK Terör Örgütü Destekçilerinin Hannover Başkonsolosluğuna Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısına ilişkin, "İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Hannover Başkonsolosluğuna saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. 26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına bir saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır. Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde Nevruz kutlamalarında taşkınlık yaparak olaylara karıştığı tespit edilen 45 şüpheli şahıs, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tohumculuk sektöründe ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. Yumaklı, Türkiye'nin dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ettiğini ve Anadolu'nun tüm topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, Tosya ilçesine yapılan tarımsal destek ve yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, 2024 yılında 400 çiftçinin bu desteklerden faydalanacağını açıkladı.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 ayrı adreste yapılan aramalarda 3 tabanca, 9 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Tugay, İzmir'in sorunlarını çözmek ve şehri yeniden yapılandırmak için çalışacağını belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Emek'te düzenlenen seçim irtibat merkezi açılışları büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un son beş yılda nasıl bir duruma geldiğini eleştirdi. Yumaklı ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin bu zulme karşı dik durduğunu ve doğruları söylediğini belirtti. Konuşmasında yapılan hizmetleri ileriye götürmenin önemine vurgu yapan Yumaklı, Akbük Barajı'nın su tutmaya başladığını ve tohum desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesiyle yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti. Yumaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum için destek isteyerek, İstanbul'un nasıl bir duruma geldiğini görmelerini ve oy vermelerini istedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin vatandaşlarına yönelik gerçekleştirilen saldırının faillerini ve suç ortaklarını en kısa sürede adalete teslim etme sözü verdi. Şerif, terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Çin Büyükelçisi ise Pakistan'dan soruşturmayı hızlandırmasını ve failleri adalete teslim etmesini istedi. Saldırı sonucu beş Çin vatandaşı ile bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Karabük'te ikamet eden Kastamonulular, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar programında kent protokolü ve siyasetçilerle bir araya geldi.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli olarak ifade veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın ifadesi ortaya çıktı. Kılıç, bağış paralarını CHP İl Teşkilatına teslim edeceğini belirtti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, İzmir halkının liyakati, kent sevgisini ve projeleri önemseyeceğine inandığını belirtti. Dervişoğlu, İYİ Parti adaylarının İzmir'e hizmet etmek için istekli olduklarını vurguladı. Ayrıca, İYİ Parti'nin AK Parti ve CHP ile yarıştığını ve bütün siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade etti. Dervişoğlu, İzmir halkının kutuplaşmaya teslim olmayacağını ve liyakati, İzmir sevgisini ve projeleri önemsediğini belirtti.
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