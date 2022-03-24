Dışişleri Bakanlığı Somali'deki düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Somali'deki düzenlenen terör saldırısını kınadı

24.03.2022 00:04
Dışişleri Bakanlığı Somali'deki düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu Havalimanı'nın da yer alan güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Mogadişu Havalimanı'nın da yer alan güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu Havalimanı'nın da yer aldığı güvenli bölgede düzenlenen terör saldırısında 7 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu, Somali, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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