Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır"

05.06.2022 00:34
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, KKTC'nin "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, " GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, KKTC'nin "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, " GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdiği "Agapinor 2022" Askeri Tatbikatı hakkındaki soruya ilişkin, " KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile gerçekleştirdiği ortak "Agapinor 2022" askeri tatbikatı hakkındaki açıklamasını destekliyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mayıs tarihli açıklamasında da belirtilen yeni işbirliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde, GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır. GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha, Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz. Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama Açıklaması Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama Açıklaması KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Tanju Bilgiç, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır' - Son Dakika

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