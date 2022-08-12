Dışişleri Bakanlığı: "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir"

12.08.2022 12:07
Dışişleri Bakanlığı: "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirterek "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirterek "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir." ifadesini kullandı.

Sözcü Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sahada ateşkesin muhafaza edilmesinde ve Astana ve Cenevre süreçleri vasıtasıyla Anayasa Komitesi'nin kurulmasında öncü rol oynadığını hatırlatan Bilgiç, "(Türkiye) Öncü rol oynamış, muhalefete ve Müzakere Heyeti'ne siyasi süreçte tam destek vermiştir. Halihazırda, rejimin ayak sürümesi nedeniyle bu süreç ilerlememektedir. Sayın Bakanımızın dün ifade ettiği hususlar da buna işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye geçici koruma sağladığını, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşleri için uygun şartların hazırlanması ve ihtilafa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında ortaya konulan yol haritası uyarınca çözüm bulunması yönündeki çabalara aktif katkısını sürdürdüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası toplumun tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde bu ihtilafa Suriye halkının beklentileri doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara güçlü katkı sağlamaya devam edecektir. Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir."???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir' - Son Dakika

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