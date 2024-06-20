Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ikili görüşme iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ikili görüşme iddialarını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı iddialarını yalanladı. Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi'nin Zirve'ye devlet statüsünde katıldığı ve ikili görüşme yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayrıca, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumunda herhangi bir değişiklik olmadığını da vurguladı.

20.06.2024 00:21
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ikili görüşme iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönünde çıkan haberler sonrası açıklama yaptı. Sözcü Keçeli iddiaları yalanlayarak, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın Zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Keçeli, Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklenmesi üzerine İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiğini belirterek, "Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak Zirve'nin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istenmiştir. Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la ikili görüşme iddialarını yalanladı - Son Dakika

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