Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz"

27.08.2022 11:52
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz"...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan beyanları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında diğer bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasını "talihsizlik" olarak niteleyen Sözcü Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez. Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirmekte, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkiler, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

"Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz"

Bilgiç, şöyle devam etti:

"Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır.

Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz." - ANKARA

YORUMLAR
500
MHP'li Karadağ: 'Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu' MHP'li Karadağ: 'Türklere karşı ABD ve Avrupa'da bir düşmanlık salgını söz konusu' Mostar Köprüsü'nün restorasyon ustası 52 yıldır tarihi yapılara hayat veriyor Mostar Köprüsü'nün restorasyon ustası 52 yıldır tarihi yapılara hayat veriyor
Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Emmanuel Macron, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:52:03. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Fransa'nın kendi sömürgeci geçmişiyle yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini umuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement