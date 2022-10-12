Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Siyasal Sistemimiz, Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Haksız İddialarını Reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Siyasal Sistemimiz, Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Haksız İddialarını Reddediyoruz

12.10.2022 17:04
Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Siyasal Sistemimiz, Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Haksız İddialarını Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun bugün yayınladığı 2022 Türkiye Raporu karşısında, “Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB’nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 Türkiye Raporu karşısında, "Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınlanan AB Komisyonu 2022 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Rapora ilişkin yazılı basın açıklaması şöyle:

"RAPOR, AB'NİN TÜRKİYE'YE İLİŞKİN YANLI TUTUMUNUN ÖRNEĞİ"

"AB Komisyonu'nun bugün yayınladığı 2022 yılı Türkiye Raporu, AB'nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB'nin Türkiye'ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve işbirliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu'na yansıtılmamış olması esef vericidir. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.

"AB, ULUSLARARASI DENİZ YETKİ ALANLARININ BELİRLENMESİNDE BİR YARGI ORGANI DEĞİL"

Raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerinin her zamanki gibi, Rum/Yunan ikilisinin hukuk dışı ve maksimalist görüşlerini yansıtması, raporda Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ve ülkemiz ile KKTC'nin görüşlerine hiçbir şekilde yer verilmemesi ise raporun kimlerin çıkarlarını gözeterek kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığını tekrar hatırlatıyoruz. AB'nin bu şekilde hareket etmesi hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.

Raporda ülkemizin, herhangi bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde AB'nin uyguladığı yaptırımlara katılmaması nedeniyle eleştirilmesi de ayrı bir garabettir. Ukrayna'dan tahıl ihracatının ve savaşan taraflar arasındaki esir takasının ancak Türkiye'nin ilkeli yaklaşımı sayesinde gerçekleşebildiğini bir kez daha vurguluyoruz.

AB mevcut jeopolitik sınamaları dikkate alarak, Türkiye'yi ihtiyacı olduğunda kapısını çalabileceği üçüncü bir ülke olarak değil, müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa ilkesinin gereklerini yerine getirmelidir. AB'nin raporları, ancak böyle bir yaklaşım benimsendiğinde, tarafımızca ciddiye alınacaktır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: AB'nin Siyasal Sistemimiz, Temel Hak ve Özgürlüklerle İlgili Haksız İddialarını Reddediyoruz - Son Dakika

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