Dışişleri Bakanlığı, AP'nin Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'na ilişkin kararını reddetti. Bakanlık, AP kararının taraflı ve mesnetsiz iddialar içerdiğini, AB'nin deniz yetki alanlarında yetkisi olmadığını savundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ, DENİZ YETKİ ALANLARI KONUSUNDA YETKİYE SAHİP DEĞİL"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun bugün düzenlenen oturumunda Libya'yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz. Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur.

"BEYHUDE BİR ÇABA"

AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır. AB yetkililerinden beklentimiz, bu doğrultuda bir tutum benimsemeleridir."