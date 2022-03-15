Dışişleri'nden, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda Christchurch'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişiyi andı. Bakanlık; 15 Mart'ın, 2020 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nce (DBK) 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan edildiği karar tasarısının, bugün BM Genel Kurulu'nda oydaşmayla (düşünce birliği) kabul edilmesinin de memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının 3'üncü yıldönümü nedeniyle, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişi, saygı ve rahmetle anıldı.

'KARARLILIĞIN NİŞANESİ OLARAK GÖRÜYORUZ'15 Mart'ın, İstanbul 'da düzenlenen İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul edildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"O tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığımız çağrı üzerine, 22 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da tertiplenen dışişleri bakanları düzeyindeki İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararlar, İslam karşıtlığıyla mücadelede önemli bir referans noktası teşkil etmiştir. Bu anlayışla, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 2020 yılında aldığı kararla, 15 Mart'ı 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' olarak kabul etmiştir. Ülkemizin, benzer bir kararın BM tarafından da alınması yönünde müstakbel DBK Dönem Başkanı Pakistan başta olmak üzere önde gelen İİT üyesi ülkelerle yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kurulu'na ortaklaşa sunulan aynı başlıklı karar tasarısının bugün oydaşmayla kabul edilmiş olmasından memnuniyet duyuyor, bunu uluslararası toplumun İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik kararlılığının bir nişanesi olarak görüyoruz. İİT'nin kurucu üyesi olan ülkemiz, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi sürdürecek ve bu yöndeki çabalara aktif destek vermeye devam edecektir."