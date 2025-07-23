Dışişleri’nden İsrail’in Batı Şeria Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde Batı Şeria'nın ilhakına yönelik atılan adımlar hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Meclisi'nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Batı Şeria, Filistin toprağıdır ve 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındadır. İsrail'in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsü, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibarettir" denildi.

Netanyahu hükümetinin şiddet politikalarının her geçen gün yeni krizlere yol açtığı vurgulanan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin şiddet politikaları ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabaları her geçen gün yeni krizlere yol açmakta; uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Soykırımcı İsrail'in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA