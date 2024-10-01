Dışişleri'nden İsrail'in Hücumu Açıklaması

Politika

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına yönelik açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatının Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğünü ihlal olarak nitelendiren bir açıklama yayımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir. Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır. BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbedir. Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze'ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur." - ANKARA