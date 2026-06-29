Dışişleri'nden Suudi Arabistan'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı, tarafından 28 Haziran'da Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde meydana gelen helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Suudi Arabistan'ın Ras Tanura şehrinde 28 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasında yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA