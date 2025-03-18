Dışişleri Şehitliğinde diplomatlar için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Şehitliğinde diplomatlar için anma töreni düzenlendi

Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığındaki Dışişleri Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı.

18.03.2025 12:47
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Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığındaki Dışişleri Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Dışişleri Bakanlığı mensupları ve yabancı misyon temsilcilerinin katılımı ile Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliğinde düzenlenen törene, saygı duruşu ile başlandı.

Gümrükçü, hem Türkiye'yi yurt dışında temsil ederken şehit edilen diplomatların ve aile fertlerini hem de 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesi ile tüm şehitleri andı.

Maalesef, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan terör, tüm insanlığın karşısında halen büyük bir tehdit olarak duruyor.

Terörün tüm insanlığın karşısında halen büyük bir tehdit olarak durduğunu dile getiren Gümrükçü, "Sayısız masum insanı teröre kurban vermiş bir ülke olarak amacı, hedefi, gerekçesi ne olursa olsun dünyanın her yerindeki bütün terör eylemlerini en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Aynı zamanda, terörle mücadelede etkin uluslararası iş birliğinin yılmaz savunucusu olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör saldırılarına rağmen Dışişleri Bakanlığı mensupları olarak dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi temsil ettiklerini aktaran Gümrükçü, "1973 yılında bir münferit saldırı ile başlayan ve tam 50 yıl önce 1975 örgütlü hale bürünen bir terör kampanyasının hedefi olan Türk Dışişleri uluslararası terörün karanlık yüzünü en net şekilde gören ve doğurduğu acıları en derin şekilde yaşayan kurumlar arasında yer almaktadır. ASALA, JCAG, 17 Kasım ve PKK terör örgütleri tarafından dünyanın dört düzenlenen onlarca saldırıda diplomatlarımız, temsilcilik çalışanlarımız, müşavir ve ateşelerimiz ile aile fertlerinden 41 kişi şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz ve yakınları yaralanmıştır. Ancak, bu alçak terör eylemleri bizleri yıldırmamış bilakis her şart altında vatana hizmet etme azim ve kararlığımızı artırmıştır. Mensuplarımız dünyanın dört bir yanında ulusal davalarımızın savunulması amacıyla var gücü ile çalışmaya devam etmişlerdir. Şehitlerimizin canları ile ortaya koydukları fedakarlık hepimize yol göstermiş ilham ve güç kaynağı olmuştur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan adına anıta çelenk bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Cebeci Asri Mezarlığı, Çanakkale Zaferi, Güvenlik, Politika, 18 Mart, Terör, Son Dakika

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