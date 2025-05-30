Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik düzenleme! Meclis'ten geçti - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik düzenleme! Meclis'ten geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda kritik düzenleme! Meclis\'ten geçti
30.05.2025 00:38
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri yeniden düzenlendi. Teklifle Din İşleri Yüksek Kurulu, talep gelmesi durumunda dini yayınlar inceleyebilecek.

TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri ve organizasyon yapısında önemli değişiklikler yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA KRİTİK DÜZENLEME

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun yapısı ile görev ve yetkilerinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 12 üyeden oluşacak. Kurulun onay ve mührü bulunmayan Mushaflar, cüzler halindeki Mushaflar, mealli Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimler basılamayacak ve yayınlanamayacak.

Mushaflar, cüzler halindeki Mushaflar, mealli Mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmelikle düzenlenecek.

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM HİZMETİ SUNACAK

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli, görüntülü eserler ile Türk İslam Sanatlarını geliştirmeye, tanıtmaya yönelik eserler hazırlayacak; hazırlatacak, bunları inceleyerek yayımlayacak, süreli yayınlar yapacak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un atamalara ilişkin hükmünde yapılan değişikliğe göre, Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü ve Başkanlık vaizi unvanındaki personel, başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Tbmm Genel Kurulu, Hac, Son Dakika

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