Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır - Son Dakika
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Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır

22.05.2022 18:49
Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Diyarbakır'da katıldığı etkinlikte, "Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır, Hazreti Ömer'in mührü, Türk milletinin imzası vardır.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Diyarbakır'da katıldığı etkinlikte, "Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır, Hazreti Ömer'in mührü, Türk milletinin imzası vardır. Diyarbakırlı hemşerilerimizin huzuruna gelip de 'tarihimiz kirli' diye nutuk atanlar bunu iyi bilmelidir. Bu konuşmayı geçenlerde Diyarbakır'da huzurlarınıza gelen muhalefet partisinin lideri yapmıştı" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile beraberindeki heyet, partilerinin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Bir otelde düzenlenen programda, sonuna kadar terörle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Osmanağaoğlu, "Diyarbakır'a Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamını getirdim. Biz asla mevki ve makam peşinde olmadık. Bugün dahi birileri 'yuvarlak masa' etrafında makam ve mevki paylaşımı yaparken bizler Cumhur İttifakı olarak küresel güçlerin himayesinde bir Türkiye'ye 'hayır' diyoruz. Milletimizin canına kast eden PKK'nın insan kaynakları şubesi haline gelen HDP'yi güçlendirmeye çalışanlara karşı bizler Cumhur İttifakı olarak sonuna kadar terörle mücadele kararlılığımıza Diyarbakırlılarımızın huzuru için devam edeceğiz. Beceriksiz denklemli, zihinleri karanlık, planları Kürt kökenli kardeşlerimize fatura edebileceklerini sananlar, dün başarısızlığa uğradı, bugün de başarısızlığa uğrayacaklar, yarın da bunlar bizim kardeşliğimizi bozmak için başarılı olamayacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizle kardeşlik bağımıza kurşun sıkabileceklerini sananlar, onları eli kanlı PKK terör örgütüyle yan yana getirebileceklerini sananlar fena halde yanılmaktadırlar. Bunu asla beceremeyeceklerdir." diye konuştu.Muhalefeti de eleştiren Osmanağaoğlu, "Birilerinin dediği gibi bu toprakların tarihi kirli değildir. Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır, Hazreti Ömer'in mührü, Türk milletinin imzası vardır. Diyarbakırlı hemşerilerimizin huzuruna gelip de 'tarihimiz kirli' diye nutuk atanlar bunu iyi bilmelidir. Bu konuşmayı geçenlerde Diyarbakır'da huzurlarınıza gelen muhalefet partisinin lideri yapmıştı" diye konuştu.


Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır
Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'a gelen MHP'li Osmanağaoğlu: Bu toprakların tarihinde Selçuklu vardır, Akkoyunlular vardır - Son Dakika


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