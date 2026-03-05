Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama - Son Dakika
Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama

Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama
05.03.2026 16:31  Güncelleme: 16:32
Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, yerel seçimlerin ardından işten çıkarılan işçilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, 1033 emekçinin haksız yere işten çıkarıldığını belirterek, işe iadeleri ve kazanılmış haklarının ödenmesi taleplerini yineledi.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek açıklamada bulundu.

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Dinç ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eyleminde bulunan işçilerle bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dinç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen ardından Hizmet-İş Sendikamızın yetkili olduğu belediyelerdeki üyelerin baskıyla istifa ettirilerek başka sendikalara üye olmaya zorlandıklarını söyledi. Dinç, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen ardından Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde bugün itibarıyla yerel yönetimler tarafından bin 33 emekçi arkadaşımızın haksız ve hukuksuz bir şekilde işine son verilmiştir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki emekçi arkadaşlarımızın ekmeği elinden alınmış ve çaresiz bir yola sürüklenmişlerdir. Yaklaşık 615 gündür aralıksız bir şekilde devam eden eylem çadırımızda emekçi arkadaşlarımızın işe iadeleri konusunda girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz. Bütün bu haksızlık ve hukuksuzluğa rağmen Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikamız her daim emekçiden yana tavır almış ve bundan sonra da emekçinin yanında durmaya devam edeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ben de bu desteklerinden dolayı kıymetli Genel Başkanımız Sayın Mahmut Aslan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Haklarını istediklerini aktaran Dinç, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimler tarafından haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan emekçi arkadaşlarımızın işlerine ivedi bir şekilde iade edilmelerini, kazanılmış haklarının tamamının bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Bildiğiniz üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinde toplam bin 33 emekçi işçi kardeşlerimizin iş akitleri belediyeler tarafından tek taraflı olarak feshedildi. Emekçi işçilerimizin işe iadelerini de biz 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir parçası olarak nitelendiriyoruz. Bu konuda sürecin bir parçası olması nedeniyle yetkililerimizden bin 33 emekçi işçi kardeşlerimizin işe iadeleri konusunda önemli adımlar beklediğimizi belirtmek istiyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hizmet-İş Sendikasından işten çıkarılan bin 33 işçi hakkında açıklama - Son Dakika

