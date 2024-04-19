Diyarbakır\'da Kadın Muhtar Göreve Başladı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikinci adaylığında muhtar seçilen Çiçek Gözen, 25 yıllık muhtarı devirerek göreve başladı.
Şeyh Şamil Mahallesi'nde önceki dönem muhtar adayı olan 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Gözen, seçimi kaybetmesine rağmen pes etmeyip çalışmalarına başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar aday olan Gözen, en yakın rakibi 25 yıllık muhtarı, 1200 oy fark atarak devirdi.
2'si kadın, 6 erkek azasıyla göreve başlayan Gözen'in, muhtar olunması mahalledeki kadınları sevindirdi.
Çiçek Gözen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet ettiğini, ev hanımı olduğunu ve ticaretle uğraştığını söyledi. Geçen dönemde muhtar adayı olduğunu hatırlatan Gözen, çok güzel gittiğini, bir talihsizlik yaşanıp çok az farkla kaybettiğini ifade etti.
" Bırakmadım, pes etmedim, yoluma devam ettim, bu dönem yine aday oldum" diyen Gözen, "Çok büyük bir farkla, 1200, önceki muhtarımız Mehmet Kızıltepe 25 yıllık muhtardı, kazandık. Altı erkek, tek kadın aday bendim. Doğuda kadınları biraz yadırgıyorlardı, 'kadın nasıl aday olur, nasıl muhtar olur.' İnşallah kadın muhtarlar daha da çoğalır. Sadece evde oturup yemek yapmak, temizlik yapmak olmasın. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere varırız. Kadınlar, her alanda olsunlar. Kadınlar, her yerde, her alanda olsun. Bunu istiyoruz, bunu diliyoruz" dedi.
Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin seçmen olduğunu aktaran Gözen, "Kullanılan oy sayısı 10 bin civarıydı. 3 bin 250 oy ile seçildim. Azalarım, 2 bayan, 6 da erkek. Mahallede genelde kadınların işi düşüyor. Kadın muhtar olunca, kadınlar istedikleri saatte gelip derdini, sorunlarını anlatabiliyor. Ama erkek olunca ister istemez çekindikleri de oluyor" diye konuştu.
4 gündür mesai başladığını kaydeden Gözen, "Bayanlar geliyor, yıllardır söylemediklerini söylüyor. Bugün bir bayan geldi şaşırıp kaldım. Kadının her yeri yara bere içinde. Ama gelip kimseye anlatamıyor derdini. Yardım istedi, Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Bu tür durumlarda kadının muhtar olması anlıyor" şeklinde konuştu.
Mahalle sakini Sozdar Sarıca, çok memnun olduklarını, bayan muhtar olmasını çok istediklerini dile getirdi. Yaklaşık 3-4 yıldır mahalleye taşındıklarını belirten Sarıca, "Benim işim oluyor muhtarlıkta. Erkekler genelde çok fazla gelip gidemiyor. Onun için bayan olmasını istiyorduk. Özelikle ablaya verdik, oylar topladık. Bayanların işi bir tek ev işleriyle kalmasın, her yerde olsunlar" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Politika › Diyarbakır'da Kadın Muhtar Göreve Başladı - Son Dakika
SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a yönelik gece yarısı gerçekleştirdiği misilleme saldırısına yönelik paylaşımda bulundu. Musk, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temaslarının ardından Hollanda'ya gelerek Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı'nda birlik encümenleri seçildi. Seçilen muhtarlar, köylerde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SGK'ya yapılan transferlerin artmasına rağmen emeklilerin açlık ücretine mahkum edildiğini belirtti. Öztunç, bu durumun AKP, saray düzeni ve Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-İran arasındaki gerilimin son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunduğunu belirterek, hadiselerin yakından takip edildiğini bildirdi. Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Altınordu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yılmaz getirildi. Onur Yılmaz aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine de atandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?