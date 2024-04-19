Diyarbakır'da Kadın Muhtar Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da Kadın Muhtar Göreve Başladı

Diyarbakır\'da Kadın Muhtar Göreve Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ikinci adaylığında muhtar seçilen Çiçek Gözen, 25 yıllık muhtarı devirerek göreve başladı. Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet eden Gözen, kadınların da muhtar olabileceğini göstererek mahalledeki kadınları sevindirdi. Gözen, göreve başladıktan sonra mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

19.04.2024 11:03
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikinci adaylığında muhtar seçilen Çiçek Gözen, 25 yıllık muhtarı devirerek göreve başladı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde önceki dönem muhtar adayı olan 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Çiçek Gözen, seçimi kaybetmesine rağmen pes etmeyip çalışmalarına başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar aday olan Gözen, en yakın rakibi 25 yıllık muhtarı, 1200 oy fark atarak devirdi.

2'si kadın, 6 erkek azasıyla göreve başlayan Gözen'in, muhtar olunması mahalledeki kadınları sevindirdi.

Çiçek Gözen, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet ettiğini, ev hanımı olduğunu ve ticaretle uğraştığını söyledi. Geçen dönemde muhtar adayı olduğunu hatırlatan Gözen, çok güzel gittiğini, bir talihsizlik yaşanıp çok az farkla kaybettiğini ifade etti.

" Bırakmadım, pes etmedim, yoluma devam ettim, bu dönem yine aday oldum" diyen Gözen, "Çok büyük bir farkla, 1200, önceki muhtarımız Mehmet Kızıltepe 25 yıllık muhtardı, kazandık. Altı erkek, tek kadın aday bendim. Doğuda kadınları biraz yadırgıyorlardı, 'kadın nasıl aday olur, nasıl muhtar olur.' İnşallah kadın muhtarlar daha da çoğalır. Sadece evde oturup yemek yapmak, temizlik yapmak olmasın. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere varırız. Kadınlar, her alanda olsunlar. Kadınlar, her yerde, her alanda olsun. Bunu istiyoruz, bunu diliyoruz" dedi.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin seçmen olduğunu aktaran Gözen, "Kullanılan oy sayısı 10 bin civarıydı. 3 bin 250 oy ile seçildim. Azalarım, 2 bayan, 6 da erkek. Mahallede genelde kadınların işi düşüyor. Kadın muhtar olunca, kadınlar istedikleri saatte gelip derdini, sorunlarını anlatabiliyor. Ama erkek olunca ister istemez çekindikleri de oluyor" diye konuştu.

4 gündür mesai başladığını kaydeden Gözen, "Bayanlar geliyor, yıllardır söylemediklerini söylüyor. Bugün bir bayan geldi şaşırıp kaldım. Kadının her yeri yara bere içinde. Ama gelip kimseye anlatamıyor derdini. Yardım istedi, Allah'ın izniyle elimden geleni yapacağım. Bu tür durumlarda kadının muhtar olması anlıyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Sozdar Sarıca, çok memnun olduklarını, bayan muhtar olmasını çok istediklerini dile getirdi. Yaklaşık 3-4 yıldır mahalleye taşındıklarını belirten Sarıca, "Benim işim oluyor muhtarlıkta. Erkekler genelde çok fazla gelip gidemiyor. Onun için bayan olmasını istiyorduk. Özelikle ablaya verdik, oylar topladık. Bayanların işi bir tek ev işleriyle kalmasın, her yerde olsunlar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da Kadın Muhtar Göreve Başladı - Son Dakika

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