Diyarbakır'da kırsal mahallenin 'tek kadın muhtarı' koltuğu eşinden aldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Mahalle Muhtarı Songül Doğan, önceki dönemin muhtarı olan eşinden koltuğu devir alarak mahallesini yönetiyor. Kırsalda "tek kadın" mahalle muhtarı olan Doğan, bir yandan kurumlara koşarken, diğer yandan ev işleriyle ilgileniyor.

Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar'ın mahallelerini kadın muhtarlar yönetiyor. Merkez Muradiye Mahallesini Dilek Demir yönetirken, kırsal mahallede tek kadın muhtar olan Songül Doğan, koltuğu eşinden devir olarak hizmetlerini sürdürüyor.

"Bütün sorunları kadınlar üzerinden çözüyorum"

Ağaçgeçidi Mahalle Muhtarı Songül Doğan, geçen dönem eşinin muhtar olduğunu belirtirken, talep ve istişareler sonucu bu dönem kendisinin muhtar seçildiğini söyledi. Talebi üzerine eşinin de 'kadınlara, mahalleye ve köylere değişiklik olsun' dediğini aktaran Muhtar Songül, "Mahallenin sorunları bize gelince elimizden geldikçe çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlık güzeldir ama biraz yorucu. Köyün sorunları çoktur. Kadınların da muhtar olma hakkı var. Kadınlar oturmasınlar, sadece ekmek yapmasınlar, çocuklara bakmasınlar. Onlar da biraz güçlü olsunlar. Onların da hakkı var. Muhtar olsun, Belediye Başkanı olsun, her şey olsunlar. Benim günüm güzel geçiyor. Sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Çocuklarımı okula gönderiyorum. Resmi bir kurumda işim varsa gidiyorum. Bütün sorunları kadınlar üzerinden çözüyorum. Erkeklere yol vermiyoruz. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bize karşı çok güzel davranıyor. Onu seviyoruz, aile dostumuzdur. Ne dersek bizim istediğimiz gibi yapıyor. Ben de üstüme düşen bütün görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

"Evden çıktığımız zaman o benim muhtarım, dediğini yapmak zorundayım"

Songül Doğan'ın eşi eski muhtar Serhat Doğan, vatandaşların görüşünü aldıktan sonra adaylıktan geri çekilip, eşini aday bıraktığını belirtti. Birlikteliğe vurgu yapan Doğan, "Kendisi muhtar seçildi. Ben de şu an onun birinci azasıyım. Görevi beraber yürütüyoruz. Kurumlarımız olsun, belediye başkanımız olsun, diğer kurumlarımız olsun eşimle beraber gittiğimiz zaman geri çevrilmiyoruz. Sorunlarımızı halledip, halkımızı memnun ediyoruz. Hayat müşterektir. İkimizin de borusu ötüyor. Gerek evde, gerekse dışarıda olsun saygı duyuyorum, muhtarımdır. Yaklaşık 20 yıldır evliliğimiz var. Anlaşmadığımız bir konu yok. Evden çıktığımız zaman o benim muhtarım, ben de onun birinci azasıyım. Dediğini yapmak zorundayım. Beraber kurumlara gidiyoruz ve onun borusu ötüyor. Kadınların da seçme ve seçilme hakkı var. Gerek muhtar olsun, belediye başkanı olsun, vekillik olsun, cumhurbaşkanı olsun, bakanlık olsun. Onların da hakkı var. Erkek ne hakka sahipse bayanlar da o hakka sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

Mahalle sakini Suzan Doğan, kadınların daima ön planda olmasının çok iyi olduğunu dile getirdi.

"Kadınlar orta direktir"

Vatandaş Ali Can ise kadın muhtarlarının iyi olduğunu kaydetti. Can, "Erkeklerden daha iyidir, bize hizmet yapıyor. Ama erkekler bize o kadar iş yapamadı. Şu an biz muhtarımızdan memnunuz. Kadınlar orta direktir. Kadınlar olmazsa erkekler ne yapacak? Avrupa'da kadınlar her iş yapıyor. Daha güzel, daha makul iş yapıyor. Millete yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR