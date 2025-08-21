Diyarbakır'da Narin Güran Davası Eleştirildi - Son Dakika
Diyarbakır'da Narin Güran Davası Eleştirildi

21.08.2025 11:28
DEM Parti milletvekili Özen, 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının yeniden incelenmesini talep etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava sürecini eleştirerek, dava dosyasının yeniden incelenmesini istedi.

Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsattı.

Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava sürecini eleştiren Özen şunları söyledi:

"Mahkeme sadece 2,5 ayda davayı karara bağladı. Tek başına bu bilgi bile bu olay özelinde yargı sürecinin vahim işleyişini göstermeye yeterlidir. Bu 2,5 aylık süreç 7-24 kameralar önünde, televizyon stüdyolarında ve sosyal medyada yoğun spekülasyonlar ve ağır bir dezenformasyon eşliğinde geçti. Olay olduğundan kat be kat karmaşık hale getirilmemiş olsaydı belki bu süre kısa sayılmazdı ama kolluk, medya ve yargının birlikte yarattığı korkunç sis perdesi ve bulanık görüş 5 ayda dağıtılamadı. Açıkçası kararda medya dedikodularının belirleyici olduğunu görmek için ne hukukçu ne de uzman olmaya gerek vardı. Vicdanlı ve ön yargısız bir bakış yeterliydi."

Narin Güran'ın ailesinin Güran'ın mezarı başında adalet nöbetine başlayacağını aktaran Özen, şöyle devam etti:

"Bu dosya yeniden tarafsız ve titizlikle incelenmelidir. En başında her türlü demeçle yazıyla, söyleşiyle ve açıklamayla dahil olduğunuz bu sürece bugün bu şekilde sırtınızı dönemezsiniz. Somut delil olmaksızın verilen bu ağır hüküm gözden geçirilmelidir. Medya ve kamuoyunda olayın başında aileyi kriminalize eden bütün beyan ve ifadelerle yüzleşilmelidir. Aksi takdirde hem adalet yerle yeksan olacağı gibi hem de iç hukuk tüketilip konu uluslararası alana taşındığında utanç verici bir durumla karşı karşıya kalınacağı açıktır. Çünkü yargılamada uluslararası hukuka ve hukuk standartlarına aykırılıklar söz konusudur."

Kaynak: AA

Sevilay Çelenk Özen, Milletvekili, Narin Güran, Diyarbakır, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

