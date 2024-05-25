Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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Politika

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır\'da PKK\'ya yönelik operasyonda DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Lice Belediyesi DEM Partili meclis üyesi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı. Terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

25.05.2024 00:43
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Diyarbakır'ın Lice Belediyesi DEM Partili meclis üyesi, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediyesi meclis üyesi Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı - Son Dakika
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