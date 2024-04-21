Diyarbakır Sur Belediyesi\'nde Atatürk ve Erdoğan\'a hakaret eden kişi tutuklandı

Prag 6 Bölgesi'nde Çek-Türk İşbirliği Parkı inşa edilecek

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle Prag 6 Bölgesi'nde Ermeni lobisi ve bazı Türkiye karşıtı yapıların engelleme çabalarına rağmen 'Çek-Türk İşbirliği Parkı' inşa edilecek. Park projesi, Türkiye ve Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek ve 6 Haziran 2024'te temelleri atılacak. Proje, Türk-Çek ilişkilerinin ve dostluğunun sembolü olacak ve yaklaşık 30 bin avroya mal olacak.