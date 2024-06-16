Diyarbakır Valisi bayram kutlamasında vatandaşlarla vedalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Diyarbakır Valisi bayram kutlamasında vatandaşlarla vedalaştı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı.

16.06.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenen programda vatandaş ve kentteki idarecilerle bayramlaştı. Emekliliğe ayrılan Vali Su, kentte son bayramlaşmasında vatandaşlarla vedalaşıp helalleşti.

Kurban Bayramı nedeniyle Diyarbakır Valiliğince protokol ve halkla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. DSİ Sosyal Tesislerinde yapılan bayramlaşma programında konuşan Vali Su, bayramların çok özel günler olduğunu ifade ederek, yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en üst noktaya ulaştığı günler olarak değerlendirdi. Vali Su, "Mutlaka bulunduğumuz yerlerdeki kimsesiz, öksüz vatandaşlarımızı ziyaret etmemiz gerekiyor. Bu bayram coşku ve sevincine onları da ortak etmeliyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret ederek, bu bayram coşkusunu kavuşturmamız gerekiyor. Sevinçler, güzellikler, paylaştıkça çoğalır" dedi.

Vali Su'dan veda konuşması

Vali Su, 25 Haziran günü yaş haddinden emekli olacağını belirterek, veda konuşması da yaptı. Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığını hatırlatan Vali Su, "Diyarbakır halkına elimizden geldiğince, sizlerin desteğiyle hizmet ettik. 1988'de başladığım mülki idare amirliğini, böylesi kutlu bir kentte Diyarbakır'da noktalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerle birlikte Diyarbakır'da çok özel çalışmalara imza attık. Hem kayyum hem de valilik görevimizde önemli hizmetler yaptık. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımız sizlere çok daha güzel hizmetler vermeye devam edecekler. Bu vesileyle hepinize veda ediyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helal hoş olsun. Bundan sonra Allah izin verirse memleketim Konya'ya yerleşeceğim" diye konuştu.

Programa, Vali Ali İhsan Su, önceki dönem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ali İhsan Su, Diyarbakır, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır Valisi bayram kutlamasında vatandaşlarla vedalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
16:38 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye bayram telefonu Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu
15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
17:47 Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya’yı 2-1 yendi Hollanda, geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
16:47 Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak Türkiye-Gürcistan maçında Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak
16:31 Ayvalık’ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor Ayvalık'ta sahillere erişimi engelleyen kaçak yapılar yıkılıyor
16:24 Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye’nin EURO 2024 kampından ayrıldı Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı
16:23 Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı Projeden projeye koşan Hande Erçel, 6 ayda 40 milyona yakın para kazandı
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 18:14:02. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi bayram kutlamasında vatandaşlarla vedalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement