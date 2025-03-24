DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne girdi" iddialarını yalanladı

Sernazze:

Bunlar vatan haini hırsızlar, ne zaman ülkede problem çıksa arkalarından bunlar çıkıyor.. darbe bunlarda, hırsızlık bunlarda, rüşvet bunlarda, ülkeyi şikayet etme bunlarda , hainlik bunlarda.Kendi partisini yönetemeyen bunlar mı ülkeyi yönetecek

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