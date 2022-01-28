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Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer" - Son Dakika

Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer"

28.01.2022 14:10
Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer"

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi Diyarbakır'dan geçer" sözünün, HDP ve PKK'nın alanını genişletmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti. Palabıyık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu aralar tuhaf açıklamalar yapıyor. İzlediği anarşik politika, Kılıçdaroğlu'nun ömrü boyunca ağzından çıkmayacağı cümleleri sarf etmesine sebep oluyor. Bu sözler politika bilmemekten kaynaklanıyor. Muhalefet partisi liderinden ziyade AB ülkeleri elçileri gibi davranıyor ve tutum takınıyor. Şu sıralar en popüler cümlesi 'Demokrasinin, Diyarbakır'dan geçeceği' ifadesiydi. Halbuki Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde neredeyse dördüncü yılına yaklaşan önemli ve sabırlı bir demokrasi mücadelesinin olduğunu unutuyor. Diyarbakır anneleri ve babaları orada ölümüne bir mücadele veriyorlar. Kılıçdaroğlu'nun öncelikle bir çadır içinde verilen mücadeleyi gündeme taşıması gerekirken HDP'ye iyi görünmek için CHP'nin kuruluş ilkelerine aykırı tavırlarda bulunuyor ve Diyarbakır'a gidiyor. Eğer demokrasiyi gerçekten arıyorsa, demokrasinin Diyarbakır anneleri çadırından geçtiğini unutmamalıdır" diye konuştu.

"Diyarbakır annelerini, HDP'yi kaybetmemek için ziyaret etmez"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekleyen Palabıyık, "Kılıçdaroğlu, HDP'yi küstürmemek için Diyarbakır annelerini yüksek ihtimalle ziyaret etmeyecektir. Fakat ziyaret ederse de HDP'yi gücendirmemek için HDP'nin yönlendirmesiyle bir ziyaret daha yapacaktır. Çünkü her iki tarafa da iyi görünme derdini taşıyor. Tarafsız olma mesajını vermeye çalışan Kılıçdaroğlu, aslında ne kadar güvenilmez bir siyasetçi olduğunu da böylelikle ispatlayabilir. Ayrıca, Davutoğlu gibi annelerin göstereceği tepkiden de çekineceği için kendini bu ateşe atmayabilir. Diyarbakır'da CHP'nin hiçbir etkinliği ve varlığı olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'ı ziyaret etmesi aslında HDP seçmenine yönelik bir ziyaret olacaktır. Çünkü Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a, HDP seçmeninin gönlünü kazanmak için gidecektir. Elbette bu tavrı İYİ Parti'li seçmenlerin görmesi gerekmektedir. Fakat 'Erdoğan karşıtlığı' muhalefetin gözlerini neredeyse kör etmiştir. Diyarbakır'daki araştırma merkezleri de Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'a gelme ihtimalini HDP'ye verilecek mesaj olarak algılamışlardır. Yani Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a CHP veya Türkiye için değil PKK ve HDP için gitmektedir" dedi. - BİTLİS

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Demokrasinin yolu Diyarbakır'daki annelerin çadırından geçer" - Son Dakika
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