Doğan Aydal'dan 4868 Sayılı Kanun Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğan Aydal'dan 4868 Sayılı Kanun Eleştirisi

Doğan Aydal\'dan 4868 Sayılı Kanun Eleştirisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, 4868 sayılı kanunun Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve sosyal, siyasi ve ekonomik zararlar doğurabileceğini savundu. Aydal, Türkiye'nin bu konuda alternatif ve yapıcı bir siyaset üretmesi gerektiğini ifade etti.

19.11.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, "Son zamanlarda İmralı'dan çıkarılıp mecliste konuşturulmak istenen PKK terör örgütü başkanına 'umut hakkı' gibi sözlerden bahsedilmesinin 4868 sayılı kanunla bir ilgisi var mı? Ülkemiz, 'kim kime ne söyledi ne söylemedi' gibi kısır tartışmaların arkasına takılmayıp 4868 sayılı kanunun bölücü etkilerinden nasıl kurtulacağımızı araştırıp, alternatif, yapıcı bir siyaset üretmelidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, yaptığı yazılı açıklamada, 2003 yılında yasalaşan 'İkiz Yasalar' olarak bilinen 'Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi. İkiz Yasalar'ın bazı maddelerinin, özellikle de 'tüm halkların kendi kaderini tayin etme hakkı' maddesinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek şekilde yorumlanabileceğini savunan Aydal, "Bu kanunun ilerleyen bölümleri daha vahimdir. Bunları gördükten sonra 2003 yılında yine AK Parti hükümetince imzalanan ve kara mayınlarımızı kaldıracağımıza dair taahhüt ettiğimiz kanunun sebeplerine daha farklı yaklaşmak ve yorumlamak mecburiyetindeyiz. Sadece bu kanun gereği mayınlarımızı kaldırmamız sonrasında sınırlarımız kevgire dönmüş, yaklaşık 10 milyon mülteci Türkiye'ye bu sınırlardan geçerek girmiştir. Bu kararın ülkemize yüklediği ekonomik, siyasi ve sosyal bedelleri de halen ödemekteyiz" diye konuştu.

Aydal, "4868 sayılı kanunun ülkemize vereceği sosyal, siyasi ve ekonomik zararlarının boyutunu Cumhur İttifakı acaba tahmin edemiyor mu? AK Parti Hükümetinin 16 Nisan 2017 Referandumunda sözünü ettiği 'eyalet' sisteminin ülkemizi önce federatif bir sisteme, daha sonra bazı bölgelerimizin kaybıyla sonuçlanacak bir sonuca götüreceğinin farkında değiller mi? Bu söylemlerin 2003 yılında kanunlaştırdıkları 4868 sayılı kanunla bağlantısı var mıdır? Son zamanlarda İmralı'dan çıkarılıp mecliste konuşturulmak istenen PKK terör örgütü başkanına 'umut hakkı' gibi sözlerden bahsedilmesinin 4868 sayılı kanunla bir ilgisi var mı? Ülkemiz, 'kim kime ne söyledi ne söylemedi' gibi kısır tartışmaların arkasına takılmayıp 4868 sayılı kanunun bölücü etkilerinden nasıl kurtulacağımızı araştırıp, alternatif, yapıcı bir siyaset üretmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Doğan Aydal, Politika, Siyaset, Türkiye, Ekonomi, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan Aydal'dan 4868 Sayılı Kanun Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:20:30. #1.12#
SON DAKİKA: Doğan Aydal'dan 4868 Sayılı Kanun Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.