Doğan Bekin: Hindistan'ın Bangladeş'e müdahaleci tutumu ilişkiler açısından önemli - Son Dakika
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Politika

Doğan Bekin: Hindistan'ın Bangladeş'e müdahaleci tutumu ilişkiler açısından önemli

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Hindistan'ın Bangladeş'in iç işlerine müdahaleci bir tutum içerisinde olmamasının ve provokatif hareketlerden uzak durmasının iki komşu ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

12.08.2024 16:30
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Hindistan'ın Bangladeş'in iç işlerine müdahaleci bir tutum içerisinde olmamasının ve provokatif hareketlerden uzak durmasının iki komşu ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hindistan medyası tarafından eski fotoğraf ve görüntüler kullanılarak Bangladeş'teki Hindularla ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yapıldığını belirtti.

Sosyal medyada Bangladeş'te kurulan geçici hükümet tarafından Hindulara zulüm ediliyormuş gibi bir algı oluşturulmak istendiğini kaydeden Bekin, bu haberlerin asıl maksadının ülkede kargaşa ortamı oluşturarak, kurulan geçici hükümetin, Hindistan'ın etki alanında kalmasına yönelik olduğunu belirtti. Bekin, "Hindistan'ın Bangladeş'in iç işlerine müdahaleci bir tutum içerisinde olmaması ve provokatif hareketlerden uzak durması iki komşu ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük önem oluşturacaktır." dedi.

Bangladeş'te, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid sonrası sükunetin sağlanacağını ve bu konuda geçici hükümet başkanı Muhammed Yunus'un gereğini yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Bekin, tüm tarafların temsil edildiği yeni bir meclisin de Bangladeş'in kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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