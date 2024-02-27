Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerden korunması, milletin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için Necmettin Erbakan'ın fikirlerine kulak verilmesi gerektiğini söyledi.
Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 13. yılı olduğunu anımsatarak, onu rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.
"Yeniden Büyük Türkiye" hedefine ulaşmayı şiar edinen Erbakan'ın ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerilerinin bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Bekin, Milli Görüş'ün iktidar ve belediyedeki hizmetlerini incelemek ve tanımakta yarar olduğunu söyledi.
Bekin, Necmettin Erbakan döneminde yapılan çalışmalara değinerek, yerel yönetimlerde Milli Görüş döneminde çöp, çukur, çamur sorununun tarihe gömüldüğünü belirtti.
Milli Görüş döneminde işçi, memur, emeklinin rahat nefes aldığını anlatan Bekin, şöyle konuştu:
"Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken, ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için, Erbakan Hocamızın öncülüğünde Milli Görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için, vakit geç olmadan Erbakan Hocamıza kulak vermek, Milli Görüş'e sarılmaktır. Cenabıallah 'dünden bugünü anlatan' Erbakan Hocamıza gani gani rahmet eylesin. Tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan Hocamızdan Allah razı olsun."???????
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Erbakan'ın fikirlerine kulak verilmeli - Son Dakika
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