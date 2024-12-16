Doğan'dan bütçeye kadın ve çocuk eleştirisi

Politika

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, 2025 yılı bütçesinden kadınlara ve çocuklara ayrılan paya tepki gösterdi.

Doğan, Meclis'teki basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinden kadınlara ve çocuklara yeterli payın ayrılmadığını savundu.

Bütçede "kadının ve çocuğun adının olmadığını" ileri süren Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden en büyük payın ailenin güçlendirilmesine ayrıldığını, kadınların güçlenmesinin ise sondan ikinci sırada yer aldığını belirterek tepki gösterdi.

DEM Parti'li Doğan, Milli Eğitim Bakanlığının da tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermesini talep etti.