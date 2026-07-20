Doğan Hatun İstifa Etti - Son Dakika
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Doğan Hatun İstifa Etti

Doğan Hatun İstifa Etti
20.07.2026 16:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' kapsamında düzenlenen Yerel Yönetimler Konferansı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, görevini beklenen düzeyde yerine getiremediği kanaatine vardığını ifade etti. Hatun, "Üstlendiğimiz bu görev, bizler açısından önemli sorumlulukları ve beraberinde çeşitli zorlukları da içeriyordu. Bu bilinçle göreve başladık; halkımızın bizlerden beklentilerini karşılamak ve kentimize hizmet üretmek için bir çaba içerisinde olduk. Bu konferansta, yeni dönemin ve yeniden yapılanmanın yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği, üstlenilen görev ve sorumluluklarının hakkının verilmediği yönünde ortak değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler, hepimiz açısından kendimizi daha cesur, daha samimi ve daha derinlikli bir biçimde sorgulamayı gerekli kılmıştır. Ben de bu düşünceden hareketle, iki yılı aşkın süredir yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim" dedi.

Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüştüğünü belirten Hatun, "Bu aşamada, bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır. Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, gerçekleştirdiğimiz Yerel Yönetimler Konferansı'nda karar altına alınan 'Geri Çekilme İlkesi' kapsamında, Eş Başkanlık görevimden çekilme talebimi partimizin ilgili kurullarına bir süre önce ilettim. Partimiz, bu talebimi değerlendirip yerinde görmüştür. Bugün itibariyle istifa ederek geri çekildiğimi başta yurtsever halkımız olmak üzere tüm kamuoyuna bildiriyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Doğan Hatun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan Hatun İstifa Etti - Son Dakika

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