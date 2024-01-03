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Doğanşehir'deki deprem konutları Ocak ayı sonunda teslim edilecek - Son Dakika
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Doğanşehir'deki deprem konutları Ocak ayı sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Mart ayında temelleri atılan 16 bloktan oluşan 350 deprem konutunun Ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçelerindeki binaların hızla başlanan kalıcı konut çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Doğanşehir\'deki deprem konutları Ocak ayı sonunda teslim edilecek
03.01.2024 - 10:46,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Mart ayında temelleri atılan 16 bloktan oluşan 350 deprem konutunun Ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir ilçesinde etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesi ile ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ilçelerindeki binaların hızla başlanan kalıcı konut çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

350 konutun Ocak ayı sonunda teslim edileceğini belirten Zelyurt, "6 Şubat depreminde çok büyük yıkıma uğrayan Doğanşehir ilçemizde vatandaşlarımızın bir an önce evleri ile buluşmaları için 1676 konut TOKİ tarafından planlanmış olup, 350 konut teslim süresi 1 ay gecikmeli olarak inşallah ocak ayı sonunda tamamlanacaktır. Bu 350 konutumuzun bulunduğu alanda sokak iyileştirmeleri, asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tesisler yapılmakta ve çok ciddi bir yaşam alanı oluşmaktadır. Evlerin içerisinde dolapları ile çok ciddi malzeme kullanılarak inşallah bu binalarımızın teslim tarihine yaklaşmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra diğer etaplarımızda belirli tarihlerde teslim edilecektir. Devletimiz çok ciddi çalışmakta, Cumhurbaşkanımız deprem bölgelerine çok ciddi önem verdiği gibi Doğanşehir ilçemize de önem vermektedir. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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