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DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi - Son Dakika

DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi

27.01.2022 13:26
DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi

Döşemealtı Belediyesi Turgay Genç, Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 5. dönem vekillerini ağırladı.

Döşemealtı Belediyesi Turgay Genç, Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 5. dönem vekillerini ağırladı.

İlçe gençlerinin yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını hedefleyen Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 5. dönem vekilleri ellerinde projeleri ile Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti. Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin 2022 yılı faaliyetleri ve yapılacak olan projeler hakkında Başkan Genç'e sunum yapan vekiller, gençliğin ihtiyaçları ve vizyonu için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Ödüllü gençler umutlandırdı"

Belediye Başkanı Turgay Genç, daha önce bir çok kez ödüle layık görülen Döşemealtı Gençlik Meclisi Projesi'nin ilçe gençlerinin kişisel ve mesleki eğitimler almaları için büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Başkan Genç, Avrupa Birliği projeleriyle Dünya'yı görebilmeleri, sosyal sorumluluk projeleri ve rehberlik faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlayarak kent yönetimine ve karar verme süreçlerine dahil olmalarını sağladıklarını vurguladı.

"İşte duyarlı gençlik"

"Geleceğimiz dediğimiz gençlerimiz bizi umutlandırdı" diyen Başkan Genç, "İlçemizin sosyal ve mesleki gelişimine katkı sunarak entelektüel birikimi güçlü, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, proje odaklı, kent sorunlarına duyarlı bir gençlik profili ortaya çıkarılmasını sağladığımız için mutluyum. Bugün gençlerimiz, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olarak karşımıza geliyor. Bizde gençlerimizin başarıları ve gelişimlerinden mutluluk ve büyük gurur duyuyoruz " diye konuştu.

"Görüş alışverişinde bulundular"

Belediye Başkanı Turgay Genç makamında DÖGEM 9.Yürütme Kurulu üyeleri Ceren Küçükbaşkan, Çağkan Binicioğlu, Süleyman Ersan Bülbül, Turan Ada Dindar ile DÖGEM Danışmanı Murat Dinç'i kabul etti. Gençler Başkan Genç ile 2022 dönemi vizyon projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Vizyon projeleri gençler şöyle sıraladı: "Döşemealtı ilçesinde kültürel turizm faaliyetleri için özel sektör ile işbirliği halinde Kültür Rotaları Oluşturulması Projesi, Kırkgöz Gölü ve Ekşili Göleti için yenilikçi Temizlik Projesi, DÖGEM ile Avrupa Birliği gönüllülük projeleri kapsamında 50 Gencin Avrupa Ülkelerine Gönderilme Projesi, Döşemealtı Belediyesinin Termesos Kooperatifi ile işbirliği Projesi, Organik Tarım Atölyesi ve Gençlerin Tarımsal Becerilerini Geliştirilme Projesi." - ANTALYA

DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi

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Turgay Genç, Döşemealtı, Hisarcık, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika DÖGEM vekilleri, Başkan Genç ile bir araya geldi - Son Dakika


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