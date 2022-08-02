Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti

02.08.2022 13:39
Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ziyarette bulundu.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ziyarette bulundu.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Serdaroğlu ve Özdağ açıklama yaptı.

Özdağ ile gönül birliği içinde olduklarını söyleyen Serdaroğlu, Türk milletinin bugüne kadar yaşadığı her sıkıntıda yanında durduklarını belirtti.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu ağır krizden çıkmanın muhtemel yollarını gündeme aldıklarını ifade eden Özdağ da Türk milletinin çaresiz olmadığını, ülkenin geleceğinin umut vadettiğini dile getirdi.

Türk milletinin mevcut risk ve tehditleri aşacak yetenek ve güce sahip olduğunu bildiren Özdağ, Türkiye'nin demokrasi içinde çözümler üreteceğini ve bu çözümlere muhakkak katkı sağlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

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