Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı

Geniş Video İzle

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katıldığı canlı yayında sarf ettiği Suriye sözleri başını yaktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övdüğü gerekçesiyle Perinçek hakkında soruşturma başlattı.

08.12.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan muhalifler birçok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

61 YILLIK REJİM ÇÖKTÜ

Dün gece yarısı ise başkent Şam'da kontrolü ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini çökertirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkeden kaçmasına neden oldu.

BAŞSAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler büyük ses getirirken katıldığı canlı yayında Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

"BEŞAR ESED REJİMİNİ ÖVÜCÜ SÖZLER SARF ETTİ"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Doğu Perinçek\'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Perinçek, Beşar Esed, Politika, 3-sayfa, Sözler, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serhat Bağcı:
    Perinçek 2020’de 34 Türk askerini katledenleri bugün savunmakta ve bu yüzden cezanı çekecek. 19 2 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Perinçek gine damarın bozukmu 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet mülkün temelidir.. 2 3 Yanıtla
  • Derviş:
    yazık oluyor bu insanlara Bunamış hasta olan insanları ekrana getirip konuşturan medya yöneticileri suclu bu adam yaşını almış zaten kendi bilmiyor ne konuştuğunu çoğunu ezberlemiş 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:17:42. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.