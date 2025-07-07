Doha'daki Hamas-İsrail Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Katar'ın başkenti Doha'daki dolaylı Hamas- İsrail ateşkes görüşmelerinin ilk oturumunun sonuçsuz kaldığı ve İsrail heyetinin Hamas ile bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Temmuz'da İsrail'in 60 günlük ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından Hamas ve İsrail heyetlerinin dolaylı görüşmesi Katar'ın başkenti Doha'da dün gerçekleştirildi. Adı açıklanmayan iki Filistinli kaynak bugün görüşmelere ilişkin yaptıkları açıklamada, Katar'daki dolaylı Hamas-İsrail ateşkes görüşmelerinin ilk oturumunun sonuçsuz kaldığını ve İsrail heyetinin Hamas ile bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığını söyledi. Açıklamada, "Doha'daki dolaylı görüşmelerin ilk oturumunun ardından İsrail heyetinin Hamas'la bir anlaşmaya varmak için yeterli yetkiye sahip olmadığı anlaşıldı" ifadelerine yer verildi.

Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmeler, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray'a yaptığı üçüncü ziyaret öncesinde başlamıştı. Netanyahu ise uçağa binmeden yaptığı açıklamada, görüşmelere katılan İsrailli müzakerecilerin İsrail'in kabul ettiği şartlar altında bir ateşkes anlaşmasına varılması yönünde açık talimatları olduğunu söylemişti. - DOHA