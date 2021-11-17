Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesi ve artan döviz kurları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ERKEN SEÇİM YANITI

Özkan, bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in bir zirve düzenleyip seçim konusunu yeniden gündeme getirdiklerini hatırlatarak, "Milletimiz seçmiş oldukları milletvekilleri ve Cumhurbaşkanına verdiği yetkiyle 'beş yıl boyunca bu millete hizmet edin, beş yıl içinde milletin gönlünü kazanın' diyorlar. Buna milletimizle yapılan sözleşme anlayışı denir. Böyle bir sözleşme yapılmışken hele hele küresel bir salgın ortamında vatandaşlarımızın etkilendiği bir süreçte, bir seçim gündemini niçin getiriyorsunuz? Seçimi kazanacağınızdan elbette değil. 11 seçim kaybetmiş bir lider, tek derdi var, milletimizin seçim süreçlerinde, iş dünyamızın kendi kabuğuna çekmek" ifadelerini kullandı.

"JAPONYA MUKAYESE YAPIYOR MU?"

Dolar kurunun bahane edildiğini söyleyen Özkan, "Küresel bir salgın ortamından geçiyoruz. Sırasıyla tedarik zincirlerinin bozulduğunu hepimiz takip ediyoruz. Böylesi bir ortamda Türkiye olarak hem salgından vatandaşlarımızın sağlığını korurken hem bütün sıkıntıları bertaraf ederek vatandaşlarımızın refahını hayata geçiriyoruz. Bu noktada milletimiz Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na inancı tamdır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002'den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.