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Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi? - Son Dakika

Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?

30.12.2021 23:47

Dövizdeki dalgalanmayı durdurmak için kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin açıklamasının ardından dolarda büyük düşüş yaşandı. Bu gelişmeden sonra vatandaşlar rahat bir nefes alırken gözler seçim anketi araştırmalarında bir süredir yüzde 30 bandında oy toplayan AK Parti'nin oy oranına çevrildi. Konuyla ilgili merakları giderek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Ekonomi gündemiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Şen, doların düşüşünün AK Parti'nin oy oranına etki edip etmediğini açıkladı.

"HEMEN DESTEK VERMİYOR"

AK Parti'nin oy oranını, doların yüksek ve düşük olduğu her iki dönemde ölçtüklerini belirten Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AK Parti yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ÖNCE CEP EKONOMİSİNE BAKAR"

Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar." diye konuştu.

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Araştırma Geliştirme, Hande Fırat, Mustafa Şen, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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